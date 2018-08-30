Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 16:55 — ИА Регнум. На рекультивацию мусорного полигона «Новоселки» на северной окраине Санкт-Петербурга нужны дополнительные средства. Об этом сообщил 30 августа глава городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

«Для реализации второго биологического этапа рекультивации, которая должна начаться в 2021 году, необходимо выделить 438 млн рублей», — сказал чиновник на слушаниях проекта бюджета на 2019-й и последующие два года в городском Заксобрании.

Рублевский уточнил, что финансирования на 2019 и 2020 годы для первых этапов рекультивации достаточно.

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Напомним, потенциальным инвестором проекта выступает компания «ТДФ Экотех СПб». Состояние грунтового воздуха на глубине полигона оценивается как опасное и пожаро‑ и взрывоопасное. Станция активиной дегазации должна быть построена уже в 2018 году, чтобы уменьшить выбросы свалочных газов хотя бы на 65%. Причем договор с инвестором был подписан якобы еще 8 лет назад.

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Ранее Смольный заявлял, что начальный этап рекультивации мусорного полигона займет три года, все работы — шесть лет. На период до 2020 года бюджет выделит 757 млн рублей. По прежним расчетам всего на «Новоселки» предполагалось потратить 1 млрд 800 млн рублей. Параллельно правительства Петербурга и Ленобласти вели переговоры о перераспределении потоков твердых коммунальных отходов, образующихся на севере города.

Напомним, необходимость скорейшей ликвидации свалки на севере города президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсуждали при личной встрече в августе 2017 года.