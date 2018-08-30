Киев, 30 августа, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Во время визита в Киев советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с президентом Украины Петром Порошенко выполнение политической части минских соглашений, чтобы ускорить процесс ввода миротворцев на Донбасс. Об этом 30 августа в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

«По статусу Болтон находится намного выше, чем Волкер. Болтон — человек, который входит в ближайшее окружение Трампа. Болтон — это тот человек, через которого сейчас организовывается коммуникация с Россией… В Киеве Болтон обговаривал с Порошенко выполнение политической части Минска, чтобы на новой сессии парламента Порошенко смог протолкнуть выполнение минских законов, которые необходимы для сдвига ситуации по вводу миротворцев», — считает Корнейчук.

Он считает, что миротворцев могут ввести до президентских выборов на Украине, что повысит рейтинги Порошенко.

«До президентских выборов миротворцев хотят ввести хотя бы на линию разграничения, чтобы войну фактически остановить. При этом не дать возможность голосовать жителям Донбасса на президентских выборах… Соглашаясь на ввод миротворцев Порошенко хочет получить часть лавров. Он же шел на выборы, обещая остановить войну», — подчеркнул Корнейчук.

По его словам, Волкер решает технические вопросы разведения сил в Донбассе и ввода миротворцев.

«Волкер по статусу находится ниже, он конкретно отвечает за ввод миротворцев. Скорее всего, Волкер поедет на линию фронта, как и в предыдущий свой визит. Наше военное руководство рассказывает Волкеру о том, как будут разводиться войска, и как будут вводиться миротворцы. После этого Волкер поедет к Суркову и скажет: «Мы согласовали тут, будете разводить там», — пояснил Корнейчук.

Как сообщалось, с 13 по 16 сентября Украину посетит спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер. Ожидается, что представитель Госдепа США обсудит с украинскими властями вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс.

Ранее, 24 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Украину. Во время визита Болтон встретился с президентом Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и принял участие в военном параде по случаю Дня независимости Украины.

На встрече с премьер-министром Болтон обсудил усиление санкций против России, противодействие проекту «Северный поток — 2», а также совместные американо-украинские проекты в энергетике и авиастроении.

При этом Болтон отметил прогресс Украины на пути к достижению заявленной ею цели — вступлению в НАТО. Выступая на пресс-конференции в Киеве, советник президента Трампа заявил, что ЕС и Украина должны искать альтернативу поставкам российского газа, рассматривая возможности поставок из Азербайджана, сжиженного газа из США, а также разрабатывая собственные природные ресурсы.

«Формула Штайнмайера» была предложена в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и поддержана Кремлем. Она предусматривает параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности минских соглашений.

В частности, от Рады требуют принять закон о выборах в отдельных регионах Донбасса, а потом провести отвод войск на линии столкновения. После этого предлагается провести выборы и предоставить Донбассу особый статус. Только после этого Кремль согласен на полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

Киев выступает категорически против непоследовательного выполнения минских соглашений. Украинские власти настаивает на поэтапном выполнении соглашения, в частности, сначала нужно прекратить обстрелы на линии столкновения, провести обмен заложников по принципу «всех на всех» и предоставить наблюдателям СММ ОБСЕ свободный доступ на всю территорию отдельных регионов Донбасса.