Владивосток, 30 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока России готовятся отметить 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. В Сахалинской области праздничные мероприятия начались 30 августа. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Павел Судаков. Капитуляция японской армии. 1948

На острове до сих пор живут ветераны, которые принимали участие в его освобождении. Сегодня центр празднований располагался в городе Анива. Там установлен мемориал в память о героях — освободителях Сахалина. Сегодня список пополнили еще три имени — Василий Рябинкин, Николай Егоров и Григорий Соловьев. Дополнительные строчки не впервые появляются на мемориале — потомки бойцов просят увековечить их фамилии.

«Я посмотрел, приехал с Севера, нету бати моего! Ходил в военкомат, ходил в администрацию, — сказал сын участника Великой Отечественной войны 1941−1945 Виталий Соловьев. — Ну все нормально — пропустили! Бывает же такое».

Мемориал открыли в 2016 году. Плиты проектировались с запасом свободной площади — как раз для таких случаев, чтобы было куда дописать имена бойцов. Случайно забытых оказалось так много, что за два года свободное место на плитах закончилось.