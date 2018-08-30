Москва, 30 августа, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Телеведущий и писатель Александр Архангельский снимет веб-док «Несогласный Теодор», посвященный основателю Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодору Шанину. Чтобы собрать средства для осуществления проекта, Александр запустил крауд-кампанию на Planeta.ru.

Planeta.ru Теодор Шанин

Фильм будет состоять из 19 серий (по 13 минут каждая) и появится в свободном доступе на просветительском ресурсе Arzamas. В основу веб-дока ляжет монолог Шанина, который Александр Архангельский записал совместно с шеф-редактором и режиссёром просветительских проектов Arzamas Татьяной Сорокиной.

Planeta.ru Теодор Шанин

В интервью профессор рассказал о ключевых моментах своей жизни: от рождения в еврейском Вильно до торговли краденым хлебом в Самарканде, переезда в Польшу и бегства по фальшивым документам в Палестину. Шанин поделился историей о том, как стал русским крестьяноведом в Англии, участвовал в студенческих волнениях 1968 года и после перестройки основал первый в истории России независимый университет — знаменитую «Шанинку».

В финансовой цели проекта Александр Архангельский указал 500 тыс. рублей, однако общий бюджет проекта составляет 2,25 млн рублей. Указанной в цели суммы хватит только на осуществление первого этапа — закупки прав на хронику, создающую контекст времени.

«Любой проект может быть реализован «идеально», как мечтается, и компромиссно, как получается. Первый этап, без которого кино вообще не состоится, это покупка прав на хроники, которыми мы будем перекрывать монолог Теодора. Ведь вся его жизнь — это воплощенный ХХ век, от рождения в Вильно до войны за независимость Израиля, занятий русским крестьяноведением в Англии и создания первого независимого британо-российского университета после краха СССР. Соберем только эти деньги, значит, реализуем замысел поскромнее, пообычнее — но реализуем», — отмечает Александр.

Анна Данилова Александр Архангельский

Если проект соберет большую сумму, то автор фильма сможет воплотить в жизнь второй этап — досъёмку в местах жизни Шанина: Вильнюсе, Алтае, Самарканде, Лодзе, Париже, Хайфе, Иерусалиме, Шеффилде, Манчестере и Москве. Эти кадры будут рифмоваться с воспоминаниями профессора и хрониками.

«Тогда возникнет объем и красота нестандартной «картинки», ощущение, что история продолжается всегда, и сейчас — тоже», — подчеркивает телеведущий.

Следующий этап, который пока стоит под вопросом — качественный дизайн, сложный монтаж и озвучка фильма. В карудфандинговом проекте Александр указал все три этапа сбора денег, но решил двигаться шаг за шагом — от минимально необходимого к максимально интересному.

Сейчас Александр выстроил в единую историю многочасовой монолог Шанина и завершил черновой монтаж всех 19 эпизодов. Автор планирует завершить проект к осени 2019 года. Когда фильм будет готов, планируется закрытый показ для тех, кто принял участие в сборе средств. После этого веб-док появится в открытом доступе на ресурсе Arzamas.

Planeta.ru Теодор Шанин

Теодор Шанин — один из создателей современного крестьяноведения. Стал известным благодаря своим книгам «Неудобный класс» и «Крестьяне и Крестьянские экономики». Другие работы и темы его преподавательской и исследовательской деятельности посвящены эпистемологии, исторической социологии, социальной экономике, политологии и истории сельских сообществ. Шанин сыграл большую роль в развитии новых форм академического образования в России и удостоен многочисленных наград.