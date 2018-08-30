Калуга, 30 августа, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В калужском регионе действует 59 общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе 58 добровольных отрядов по охране правопорядка, в которых состоят 1124 человек. Среди них много людей старшего возраста. Дружинники регулярно привлекаются к проведению общественно-массовых и рейдовых мероприятий, сообщает 30 августа корреспондент ИА REGNUM по материал областного координационного совещания.

Malik Garayev Молодые народные дружинники

В 2018 году дружинниками пресечены 678 административных правонарушений, задержаны 76 правонарушителей. В настоящее время наблюдается тенденция омоложения состава народных дружин. Это свидетельствует о возросшем количестве молодых людей, имеющих активную жизненную позицию и поддерживающих общественный порядок.

Власти региона рассматривают возможность предоставления народным дружинникам дополнительных льгот и компенсационных выплат. Планируется также организовать работу по проведению в Калужской области ежегодного конкурса на звание «Лучший народный дружинник».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года в Калуге действует отряд добровольной народной дружины «Ольговские ветераны», куда входят местные пенсионеры, ежедневно патрулирует микрорайон Ольговка. В состав дружины входят более 10 пенсионеров в возрасте от 65 до 85 лет.

В обязанности пенсионеров-дружинников не входит задержание правонарушителей или препятствование им, пенсионеры лишь проводят воспитательные беседы или сообщают о проблеме правоохранителям.