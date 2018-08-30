Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Смольный пока не принял решение о том, поднимется ли в 2019 году стоимость проезда на «социальном» общественном транспорте Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 30 августа глава комитета по транспорту Александр Головин.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

«Окончательного решения нет. Бюджет не принят», — сказал чиновник.

Ранее в комитете по тарифам сообщили, что Смольный рассматривает несколько вариантов развития событий, в том числе — повышение стоимости разового проезда на 2 рубля, то есть до 42 рублей на наземном транспорте и до 47 рублей на метро.

«Если тариф не повысить на 2 рубля, нам нужно еще дополнительно 1 млрд 234 млн рублей. Из бюджета мы эти деньги будем брать, чтобы не повышать тариф», — пояснил Головин.

Заметим, 1 августа глава комитета по транспорту сообщил, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не расположен поднимать тариф на проезд в 2019 году в связи со сложной социально-экономической обстановкой, повышением НДС и перспективами повышения пенсионного возраста.

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Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей. Но если использовать многократные проездные и электронные кошельки, то можно существенно сэкономить на стоимости проезда.