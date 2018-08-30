Ташкент, 30 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Жители Ташкента смогут увидеть результаты деятельности хокимията (администрации) города только через шесть месяцев, сообщает 30 августа издание Kun. uz со ссылкой на хокима (мэр) столицы Джахонгира Артыкходжаева.

Otoirov Ташкент

«Немного нужно время и люди увидят результаты. После этого будет только развитие», — добавил мэр.

Глава города отметил, что в 2018 году при его администрации в город привлечены небывалые инвестиции. По словам заместителя хокима Шарофа Рахманова, за восемь месяцев привлечено $140 млн, что в 5,8 раза больше, чем годом ранее.

Напомним, 28 августа Артыкходжаев заявил, что в Турции подписан контракт, который останется в истории Узбекистана. Подробности проекта глава города не сообщил.