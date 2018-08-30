Москва, 30 августа, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, почётного гражданина Москвы, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента 30 августа.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

«Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон — всенародно любимый певец, голос нескольких поколений, легенда отечественной эстрады, талантливый педагог, яркий политик и общественный деятель, который всю свою жизнь посвятил служению своей стране и Москве», — заявил Шапошников.

Парламентарий отметил, что Кобзон, как почётный гражданин Москвы, многое делал для развития столицы: вёл активную общественную и благотворительную деятельность, поддерживал культурные проекты и программы.

«К авторитетному мнению Иосифа Давыдовича всегда прислушивались коллеги по сцене и по законотворческой деятельности. Он был всегда там, где людям была нужна помощь: вёл переговоры с террористами на Дубровке, отправлял гуманитарный груз на Донбасс… Для многих он стал примером — и в жизни, и на сцене, и в политике», — добавил Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, Иосиф Давыдович Кобзон скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В 2005 году у народного артиста обнаружили рак.

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