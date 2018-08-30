Калуга, 30 августа, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В Калужской области на капитальный ремонт многоквартирных домов поступило порядка 3,5 млрд рублей взносов, израсходован 71% этих средств. Об этом 30 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на капитальный ремонт

По её словам, в 2018 году Фонду капремонта области исполнилось 5 лет. Сегодня в региональную программу включено 8064 многоквартирных дома общей площадью более 18,1 млн кв. метров. В области 7035 многоквартирных домов (87,2%) формируют фонд на счете регионального оператора, остальные 707 (8,8%) формируют фонд на специальных счетах.

В базе данных фонда около 300 тыс. лицевых счетов, открытых на жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах. С 2015 по 2017 годы в Калужской области отремонтировано 485 крыш, 116 фасадов, 480 отмосток, 336 внутридомовых инженерных сетей, установлено 80 общедомовый приборов учета потребления ресурсов, заменено 424 лифта в 145 многоквартирных домах.

В 2018 году фондом с подрядными организациями заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму, которая значительно превысила предыдущие годовые показатели, и составила 1 млрд 755,3 млн рублей. В 2018 году в области ремонтируется 186 крыш, 68 фасадов, 120 отмосток, более 100 внутридомовых инженерных сетей, идут работы по замене 382 лифтов в 122 многоквартирных домах.

Каждое муниципальное образование рассчитывает собственные финансовые возможности на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Это повышает заинтересованность в собираемости средств не только муниципального образования, но и собственников помещений в каждом многоквартирном доме.

«Собираемость взносов на счете регионального оператора за весь период действия программы составила 87,5%, с начала 2018 года — 89,7%. У девяти муниципальных районов области данный показатель равен или превышает 90%. В числе лидеров муниципальные районы — Куйбышевский (94,4%), Хвастовичский (93,0%) и Сухиничский (92,1%). Оплата завершенных работ не только продолжается, но и набирает обороты — сейчас идет активный процесс комиссионной приемки объектов после выполненного капитального ремонта», — заявила Нина Борисова.

Напомним, основная задача регионального оператора — это организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для этого фонд аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту, финансирует расходы, открывает на свое имя специальные счета и совершает операции по этим счетам, взаимодействует с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Также, фонд не разрабатывает программу капитального ремонта и не утверждает краткосрочные планы по ее реализации — это полномочия органов власти субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.