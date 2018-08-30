Воронеж, 30 августа, 2018, 15:53 — ИА Регнум. 139 квартир планирует закупить администрация Воронежа для переселения жителей аварийных домов. Шесть объявлений о проведении соответствующих аукционов размещены на сайте госзакупок 29−30 августа. Также о закупке объявила пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

В соответствии с условиями двух конкурсов, квартиры (34) будут приобретаться в домах долевого строительства, по условиям четырех — квартиры должны быть полностью готовы, со стопроцентной отделкой. Общая стоимость (начальная цена) составляет 222,6 млн рублей, цена за одну квартиру колеблется от 1,4 до 2,6 млн рублей.

Планируется расселить 12 аварийных многоквартирных домов, 139 семей смогут переехать в новое жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже с 2010 года действует программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж». Она предусматривает снос старых кварталов, постройки 1940-х-50-х годов и строительство на их месте новых, современных. Однако спустя несколько лет после начала ее реализации власти признали, что снос старых домов и строительство на их месте новых кварталов ведется совсем не теми темпами, на которые был рассчитан документ. В итоге программу, изначально рассчитанную до 2015 года, продлили до 2030-го.

Проблемы возникли в том числе и со сносом: несмотря на некоторую активизацию в прошлом году, в городе еще остается большое количество домов, расселенных, но так и не снесенных. Кстати, в июне-августе городские власти провели аукционы на снос нескольких аварийных домов. Стоимость оценивалась в 500−900 тыс. рублей.