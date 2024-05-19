Москва, 30 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, советский и российский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр Владимир Меньшов опроверг ранее опубликованные сведения о своей госпитализации. Об этом сообщает 30 августа РБК.

Svklimkin Владимир Меньшов

«Это все вранье, со мной все в порядке», — цитирует агентство слова 78-летнего режиссера.

Добавим, ранее некоторые СМИ известили о госпитализации Владимира Меньшова в связи с возникшими проблемами с сердечной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался российский деятель культуры и политик Иосиф Давидович Кобзон. Но момент смерти ему исполнилось 80 лет.

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