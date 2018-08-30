Милан, Италия, 30 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Злоумышленники, в середине августа 2018 года обокравшие миланскую квартиру родителей вице-премьера Италии Маттео Сальвини, арестованы, сообщает Il Giornale в четверг, 30 августа.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирный вор

В состав банды входили пятеро выходцев из Грузии в возрасте от 26 до 34 лет. Злоумышленники не оставили в квартире родителей Сальвини никаких следов своего пребывания, кроме полосы клея на дверном замке. В том числе по этому следу правоохранители их и нашли, поскольку данное преступление было не первым.

Издание объясняет своим читателям значение понятия «vor v zakone» и сообщает, что сбывать награбленное злоумышленники собирались по каналам «грузинской мафии».

Читайте также: В ограблении родителей Маттео Сальвини не нашли политического следа

Никакого политического следа в этом преступлении правоохранители не усматривают. Одновременно с квартирой родителей Сальвини были ограблены и еще несколько их соседей. Кражи были совершены в середине августа, когда значительная часть итальянцев по традиции отправляется в отпуск. «Оптовый» подход к ограблениям тоже является характерной чертой «грузинской мафии», отмечает издание.