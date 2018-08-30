Копенгаген, 30 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Датский производитель конструкторов Lego показал одно из самых необычных своих творений — полноразмерную управляемую версию гиперкара Bugatti Chiron. Фотографии модели 30 августа опубликовал портал Motor1.

Brickset Модель Bugatti Chiron

Полноразмерными моделями людей уже не удивишь, поэтому самой главной частью этого Lego Chiron является силовая установка, состоящая из 2 304 двигателей из набора Lego Technic. Её мощность равна 5,3 л.с.

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При создании машины было использовано более 1 млн кубиков. Её внешность полностью повторяет оригинальный дизайн Chiron. Конструкторы собирали модель на протяжении 13 438 часов.

Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что компания Lego выпустила копию автомобиля Aston Martin DB5, на котором Джеймс Бонд передвигался в фильме «Голдфингер». А 1 июня 2018 года в продажу поступил набор Technic Bugatti Chiron, стоимость которого составляет $349,99.