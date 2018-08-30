Ульяновск, 30 августа, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области установлены дополнительные социальные выплаты на первого ребёнка, которые появятся в молодых семьях. Они станут продолжением федеральных мер поддержки. Соответствующий закон подписал сегодня, 30 августа, ульяновский губернатор Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

Проект закона был принят 22 августа депутатами областного парламента. В регионе вводятся ежемесячные социальные пособия для молодых семей при рождении первого ребёнка. Данная дополнительная мера поддержки станет продолжением комплекса федеральной поддержки.

«Сегодня утром я подписал ряд документов, одним из которых стал законопроект о выплате на первого ребенка. В рамках совета по семейно-демографической политике мы обсуждали необходимости поддержки молодых семей и повышение рождаемости», — отметил губернатор Сергей Морозов.

Заместитель председателя правительства Павел Дегтярь пояснил, что это позволит поддержать молодые семьи:

«Когда рождается первый ребенок и после того, как ему исполнится полтора года, ряд социальных выплат значительно уменьшается. Поэтому по поручению главы региона Сергея Морозова была проработана возможность финансово помочь молодым мамам. Новую выплату в размере трех тысяч рублей смогут получать жительницы региона не старше 25 лет, родившие первенцев. Этот возрастной порог определен экспертами не случайно. В этом возрасте молодые женщины как раз строят планы на будущее и начинают задумываться о продолжении рода».

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Новое пособие на ребенка будет выплачиваться до достижения им трех лет. Выплату смогут получать женщины, размер среднедушевого дохода членов семьи которой не превышает 15 500 рублей в месяц. Как отметили в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, для выполнения социальных обязательств из областного бюджета ежегодно будет выделяться порядка 54 млн рублей.

Напомним, в Ульяновской области особое внимание уделяется поддержке семьи и детства. Так, отдельный комплекс поддержки действует для многодетных матерей. В частности, они имеют право на внеочередной прием у врачей, дети обеспечиваются бесплатными путёвками в летние оздоровительные лагеря. Помимо этого, семьям, в которых воспитывается трое детей, компенсируют половину стоимости коммунальных услуг, если шестеро детей и больше, то выплата составляет 100%. Предусмотрена и помощь тем семьям, где воспитывается больше десяти детей — благодаря региональному законодательству они могут получить автомобиль.

Для приемных родителей в Ульяновской области также действует ряд мер социальной поддержки. Так, усыновителям выделяется единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч рублей, а на содержание детей ежемесячно предоставляется порядка 8,5 тысяч рублей. В соответствии с новым законом, который 30 августа подписал губернатор Сергей Морозов, ежемесячная социальная выплата будет предоставляться органом опеки и попечительства не позднее первого числа следующего месяца.

«Считаю подобную меру большой помощью для нас. Ежемесячная выплата является хорошим подспорьем в воспитании детей. Мы говорим спасибо, что передвинули эти сроки. Вот сейчас каждый родитель готовит ребенка к школе, а это определенные материальные затраты. И получить эту выплату ближе к 1 сентября, к школе, было бы удобно каждому родителю», — рассказала приемная мама, учредитель ассоциации приемных семейМаргарита Герасимова.

Напомним, в настоящее время в Ульяновской области проживает более 155 тыс. семей, в которых воспитывается свыше 233 тыс. детей. Из них более 11 тыс. — это многодетные родители, которые растят более 37 тыс. детей.