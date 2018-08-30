Москва, 30 августа, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Существует проблема в самой процедуре признания домов аварийными и подлежащими сносу — точных критериев нет, каждый дом исследуют индивидуально, напомнила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, комментируя сообщение о разработке Минстроем РФ критериев опасных жилых зданий.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийное жильё

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минстрой уточнит критерии опасных жилых зданий — ведомство разработает проект постановления правительства. Включить многоквартирные дома в список аварийных станет легче. Внести его на рассмотрение в правительство РФ планируется до 15 октября 2018 года.

Данный вопрос недоурегулирован, что порождает множество судебных тяжб: например, получив от государственной жилищной инспекции поручение рассмотреть вопрос о признании дома аварийным, орган местного самоуправления уведомил управляющую компанию о необходимости обращения в специализированную организацию за подготовкой заключения о техническом состоянии строительных конструкций дома.

Заключение управляющей компанией не предоставлено. Решение суда — в удовлетворении требования отказано, поскольку вопрос о признании жилых помещений непригодными для проживания относится к исключительной компетенции межведомственной комиссии органов местного самоуправления.

Существует даже практика, когда самих собственников обязывают нести расходы по признанию дома аварийным. Считаю, что необходим механизм регулярного контроля соблюдения норм жилищного законодательства управляющими организациями со стороны администрации и жилищной инспекции, в целях недопущения ситуации, при которых многоквартирные дома становятся аварийными из-за недостаточного содержания и текущего ремонта. Это касается особенно формы управления в виде ТСЖ/ТСН и непосредственного управления.

Принятие акта, вернее, дополнение существующего, необходимо с острой необходимостью ликвидации давно уже «аварийных домов», но пока что не признанных таковыми.

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Законопроект, который разрабатывает Минстрой, — это часть федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он, в свою очередь, входит в состав четырёх приоритетов нацпроекта «Жильё и городская среда», который разрабатывается в соответствии с новым майским указом президента России.

Ранее Минстрой также предложил разработать в рамках новой программы расселения аварийного жилья механизм адресной поддержки нуждающихся россиян. Данный механизм предполагает субсидии на приобретение нового жилья взамен аварийного. В частности, собственники могут получить выплату на самостоятельное приобретение жилья.

Как указали в ведомстве, новый механизм учитывает возможность сохранения собственности, а также принцип равнозначности помещений. Кроме того, возможен постепенный переход на внебюджетные источники решения проблем аварийного жилья.

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Для владельцев квартир в ветхих зданиях разработают новый механизм обмена помещений в аварийном доме на новую квартиру. Собственника при этом могут полностью или частично освободить от уплаты разницы в стоимости жилья по решению субъекта РФ. Также механизм предполагает строительство домов социального использования с применением концессии.

Новый, постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья разрабатывается в соответствии с поручением главы государства. Этим занимаются Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ, которые расселяют здания, признанные аварийными до 2012 года.