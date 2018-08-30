Париж, 30 августа, 2018, 15:39 — ИА Регнум. В четверг, 30 августа, во Францию прибыли 16 суданцев, 25 эритрейцев, 10 сомалийцев, а также другие беженцы с судна Aquarius, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

60 беженцев, которые среди прочих высадились на Мальте в середине августа, прибыли во Францию, в то время как в Европе по-прежнему сохраняется напряженность в отношении приема мигрантов.

Чартерным рейсом мигранты прибыли в международный аэропорт Парижа 30 августа в 11 часов по местному времени.

«Уставшие, но улыбающиеся, с красными рюкзаками в качестве своего единственного багажа, мигранты, в том числе двенадцать женщин были немедленно посажены в автобусы. Затем их распределят по французским лагерям беженцев», — заявил Дидье Леши, глава миграционной службы Франции.

Напомним, судно Aquarius прибыло в порт Мальты 16 августа с 141 мигрантом на борту. В общей сложности пять стран обязались принять этих беженцев. Франция заявила, что примет 60 мигрантов.