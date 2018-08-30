Москва, 30 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Российские военно-морские и военно-воздушные учения в Средиземном море напрямую относятся к ситуации, складывающейся сейчас вокруг Сирии, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 25 кораблей во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» и 30 самолетов примут участие в учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море. Маневры будут проводиться в период с 1 по 8 сентября 2018 года.

«Как известно, США и их сателлиты уже пообещали «наказать» Дамаск за применение химического оружия посредством ракетного удара. Поводом для удара станет уже подготовленное «Шоу белых касок», которое состоится на контролируемых террористами территориях сирийской провинции Идлиб.

Ракетный удар соответствующей силы может быть нанесен со стороны акватории Средиземного моря и с южного направления, где США располагают военными базами в «демократических» монархиях Персидского залива.

Поскольку по международному законодательству районы военно-морских учений заблаговременно объявляются опасными для судоходства и полетов, то любые «телодвижения» США и их подручных со стороны Средиземного моря фактически исключаются. Любой летящий или плывущий в этой зоне объект может быть принят за мишень и уничтожен.

Следовательно, противовоздушная и противоракетная оборона территории Сирии может быть усилена за счет Средиземноморского направления, которое наглухо закрыл российский флот.

В таких условиях ракетный удар США и их сателлитов по Сирии может превратиться в новую демонстрацию военной импотенции».

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