Оренбург, 30 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области сотрудники областного управления Россельхознадзора пресекли ввоз 60 тонн дынь из Казахстана, сообщили 29 августа в пресс-службе ведомства.

(сс) Daria-Yakovleva Дыни

При проведении контроля было установлено, что на 40 тонн дынь отсутствуют фитосанитарные сертификаты, а 20 тонн дынь ввозились с недействительными сертификатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области пресекли ввоз из Казахстана 210,3 тонны плодоовощной продукции. Было задержано 11 грузовых автомобилей.