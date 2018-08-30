Всеволожск, Ленинградская область, 30 августа, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Муниципальные власти городов и поселений Всеволожского района Ленинградской области — крупнейшего в регионе — зачастую игнорируют сигналы общественности о появлении несанкционированных свалок. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в областной организации Общероссийского народного фронта (ОНФ). Особенно острая ситуация — на территориях, примыкающих к Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Свалка

При реализации проекта «Генеральная уборка» активисты ОНФ обнаружили и зафиксировали за полтора года на интерактивной карте 122 незаконные свалки на территории Всеволожского района, что составляет треть от общего количества сообщений жителей Ленобласти о таких безобразиях.

При этом только 20 найденных свалок на сегодняшний день убраны, по 52 свалкам устанавливаются собственники земельных участков, ответственные за содержание территории, а еще 50 обращений общественных активистов главами администраций муниципалитетов проигнорированы, рассказали в ОНФ.

«Всеволожский район с точки зрения реакции на обращения Народного фронта по вопросам уборки территорий муниципалитетов — самый проблемный. Исключение составляют лишь несколько поселений, главы администраций которых всегда с готовностью откликаются на просьбы общественников убрать территорию, оказать содействие в вывозе мусора после экологических акций. В их числе Заневское городское поселение, Гарболово, Романовка, Сертолово, Щеглово, Юкки, поселок имени Свердлова и поселок имени Морозова. Остальные же сигналы об обнаружении стихийных свалок просто игнорируют. При этом проблема множится», — рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ленинградской области Елена Тутынина.

Самая угрожающая ситуация со стихийными свалками — на территориях, примыкающих к Санкт-Петербургу, где ведется интенсивное жилищное строительство: Новом Девяткино, Мурино и в поселке Бугры. На территории этих трех муниципалитетов обнаружено как минимум 40 несанкционированных свалок.

15 сентября стартует всероссийская экологическая акция «Генеральная уборка страны», в ходе которой в регионах планируется провести субботники по наведению порядка и чистоты на территориях.

«Мы надеемся, что муниципальные власти Нового Девяткино, Мурино и Бугров не останутся в стороне и, наконец, ликвидируют грязь, бытовой и строительный мусор, который длительное время скапливался на муниципальных землях», — заявила Елена Тутынина.

На территории Всеволожского района расположены два города, шесть поселков городского типа и 145 сельских поселений. Всеволожский район, по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, является самым густонаселенным в РФ, в нем проживает 262 тысячи человек. Общая площадь Всеволожского района — три тысячи квадратных километров.