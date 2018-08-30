Симферополь, 30 августа, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Власти Симферополя переименовали несколько десятков улиц, назначив переулок Монтажников улицей Владимира Высоцкого. Решение принято 30 августа на очередной сессии городского совета. Помимо этого власти крымской столицы сменили и присвоили названия ещё несколькими десяткам улиц города.

Цитата из к/ф «Вертикаль». реж Борис Дуров, Станислав Говорухин. 1967. СССР Владмир Высоцкий

«Принятие данного проекта позволит реализовать гражданские права на регистрацию по месту жительства, получение медпомощи по месту жительства, постановку на учёт в детских дошкольных и образовательных учреждениях», — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, в феврале 2017 года на фасаде дома № 2 в бывшем переулке Монтажников также была установлена мемориальная доска, посвященная Владимиру Семёновичу Высоцкому.