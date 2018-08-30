Москва, 30 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» провел презентацию LADA Vesta Sport на Московском международном автосалоне. Автомобиль получил 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. Об этом 30 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Kirill Borisenko LADA Vesta Sport

Значение показателя крутящего момента силовой установки равно 187 Нм. Стоит отметить, что инженеры «АвтоВАЗа» двигатель доработали, в частности, они перенастроили фазы газораспределения и установили в мотор распредвалы с увеличенным подъёмом кулачков.

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Как сообщалось ранее, LADA Vesta Sport оборудована механической КП на пять передач. Также автомобиль получил иную выхлопную систему.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что на московском мотор-шоу «АвтоВАЗ» представил концепцию нового поколения культового внедорожника 4×4. Концепт-кар получил название 4×4 Vision, его дизайн выполнен в соответствии с фирменной X-концепцией компании. Серийная версия авто появится не раньше 2020 года.