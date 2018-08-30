Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Компания «Газпром» уложила 1,5 тыс. км газопровода «Турецкий поток» по обеим ниткам. Такую информацию сегодня, 30 августа, в ходе селекторного совещания в Санкт-Петербурге, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности, озвучил председатель правления компании Алексей Миллер.

Turkstream.info Турецкий поток

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Миллер рассказал, куда пойдёт газ из «Турецкого потока»

Он отметил, что продолжается реализация важнейших экспортных проектов «Газпрома» на европейском направлении.

«Идёт строительство газопровода «Турецкий поток»: по обеим ниткам уложено 1,5 тыс. км труб или около 80% от совокупной протяженности трубопровода», — уточнил Миллер.

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Также по его словам. уже ведутся подготовительные работы для укладки труб газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии в районе Любмина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля «Газпром» объявил о завершении строительства морской части первой нитки газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день построено более 66% морского участка трубопровода. Общий ввод в эксплуатацию «Турецкого потока» запланирован на конец 2019 года.