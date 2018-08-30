Ташкент, 30 августа, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В рамках государственно-частного партнерства в каждой махалле (квартале, общине) Узбекистана будет построено не менее одного футбольного поля, сообщает 30 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

(сс) flooy Удар по воротам

Жители махалли смогут самостоятельно пользоваться футбольным полем в специально выделенное время. Поля разместятся на свободных земельных участках, а за их сохранность будут отвечать заместители хокимов (глав) района (города) по молодежной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в сети было опубликовано видеообращение футболистов Узбекистана, которые принесли извинение президенту Национального олимпийского комитета Умиду Ахмаджанову за поражение в четвертьфинальном матче Азиатских игр.