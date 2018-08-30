Екатеринбург, 30 августа, 2018, 14:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики пришли с обыском в одну из территориальных избирательных комиссий Чкаловского района. Они изъяли документы и два жёстких диска.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

В избиркоме Екатеринбурга подтверждают факт следственных мероприятий. По некоторым данным, визит представителя СКР в комиссию был вызван возбуждением уголовного дела по факту подмены подписных листов в поддержку одного из кандидатов.

Напомним, 24 августа с выборов был снят кандидат Александр Смолин. Решение вынес суд. Возможно, оно будет обжаловано.

Выборы депутатов городской думы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 36 человек. Досрочное голосование началось 29 августа.