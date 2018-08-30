Тверь, 30 августа, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Твери состоялось открытие первого клиентского центра «Почта Банка» — проект реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе правительства области. Клиентский центр заработал в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг.

Drongolex Экран банкомата «Почта Банка»

«Это начало нашего сотрудничества, один из этапов реализации совместной программы. Задача — обеспечить жителям Тверской области качественный и круглосуточный доступ к современным банковским продуктам. В программе — максимальное расширение присутствия банка на территории региона», — отметил Игорь Руденя позже на встрече с президентом — председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко.

Представительство «Почта Банка» располагается в офисе МФЦ в Твери по адресу: ул. Трёхсвятская, дом 6. С 1 сентября такие представительства начнут работу ещё в девяти филиалах МФЦ в городах Андреаполь, Бежецк, Западная Двина, Конаково, Кувшиново, Нелидово, Торжок, Удомля, Спирово. В настоящее время все необходимые работы по размещению оборудования и сотрудников «Почта Банка» в филиалах ГАУ «МФЦ» завершены. Открытие банковских клиентских центров позволит улучшить качество и скорость оказываемых в филиалах государственных и муниципальных услуг.

«В Тверской области мы открыли первую в стране точку банковского обслуживания граждан на базе МФЦ. Теперь в многофункциональном центре оказываются не только государственные и муниципальные услуги, но и финансовые — можно без комиссии оплатить любую госпошлину, снять наличные, внести депозит, открыть сберегательный счёт. Всего до конца года мы планируем открыть 300 подобных представительств в МФЦ по всей России», — рассказал Дмитрий Руденко.

Напомним, с инициативой о создании точек банковского обслуживания в МФЦ региона Игорь Руденя выступил на встрече с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере между Правительством Тверской области и ПАО «Почта Банк» было заключено 25 мая этого года на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках соглашения «Почта Банк» до конца 2018 года планирует установить на территории Тверской области 215 платёжных терминалов в отделениях почтовой связи.