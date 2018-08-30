Москва, 30 августа, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Наиболее действенным способом для поиска своей второй половинке является помощь друзей. Так считает большинство (63%) опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом за последние три года доля граждан РФ, которые прибегают к помощи родственников, друзей и знакомых для устройства личной жизни снизилось с 35% до 22%.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Счастливое знакомство

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Каждый пятый житель России ищет вторую половину в интернете: опрос

На сайтах знакомств и в соцсетях искали вторую половинку 19% опрошенных (несколько меньше, чем в 2015 году — 22%). К поиску пары в интернете половина респондентов (51%) относится скорее скептически.

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Реже всего в поисках любви россияне обращаются к «специалистам». Только 4% опрошенных сообщили, что ходили к свахе (это почти в три раза меньше, чем в 2015 году). В брачное агентство также обращались немногие — 1% (в шесть раз меньше, чем три года назад). В эффективность такого метода верят 19% всех опрошенных, тогда как 59% считают его практически бесполезным.

Как сообщало ИА REGNUM, для устройства личной жизни, согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в 2015 году, треть жителей России (35%) когда-либо прибегала в помощи друзей и родственников. На сайтах знакомств и в социальных сетях искали вторую половинку 22% опрошенных, причем почти половина среди пользующихся таким методом поиска своей второй половинки — молодёжь от 18 до 24 лет. В редких случаях люди обращаются к свахе и в брачные агентства.