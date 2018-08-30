Ташкент, 30 августа, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Праздничный салют в честь Дня независимости Узбекистана запустят в одиннадцати районах Ташкента, сообщает 30 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на городской хокимият (администрацию).

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

Салют будет запущен 1 сентября в 21:00 по местному времени. Главные залпы будут сделаны на площади Дружбы народов в центре города. Для запуска салюта были выбраны парки и площади во всех районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, новый 2018/2019 учебный год в школах Узбекистана начнется с 5 сентября, что связано с празднованием Дня независимости республики.