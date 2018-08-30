Калининград, 30 августа, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с бывшим полузащитником сборной России Дмитрием Торбинским. Об этом 30 августа сообщается на сайте клуба.

(сс) Новикова Юлия / soccer.ru Дмитрий Торбинский

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Торбинский покидает калининградский клуб.

Напомним, бывший игрок сборной России перешёл в «Балтику» в феврале текущего года. В июне он продлил контракт с клубом на один год. В составе команды он провёл 18 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Торбинский может стать игроком красноярского «Енисея».