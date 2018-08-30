Москва, 30 августа, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В акватории Средиземного моря в период с 1 по 8 сентября состоятся масштабные учения кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и российских Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Учения ВМФ РФ в Средиземном море

В военном ведомстве отметили, что в маневрах будут принимать участие «корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии», а также самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации. В пресс-службе отметили, что подразделения указанных соединений отработают задачи по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

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По сведениям Минобороны РФ, в маневрах в Средиземном море примут участие более 25 кораблей и судов обеспечения ВМФ России во главе с ракетным крейсером (РК) «Маршал Устинов». Также сообщается, что в учениях будет принимать участие боевая авиация России.

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