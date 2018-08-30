Лондон, 30 августа, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл перейдёт в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Fotomac.

Ben Sutherland Гари Кэхилл

По информации издания, турецкий клуб согласовал условия контракта с защитником. В настоящий момент ведутся переговоры с «Челси».

Отмечается, что лондонцы готовы продать 32-летнего игрока, который в последнее время потерял место в стартовом составе команды. Также в клубе готовы рассмотреть вариант с арендой. Контракт футболиста был рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, в новом сезоне Английской Премьер-лиги Кэхилл сыграл ни в одном из трёх стартовых матчей «Челси».

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