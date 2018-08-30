Москва, 30 августа, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин говорит про борьбу с коррупцией правильные слова. К сожалению, в России действительно «распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции» и люди это видят, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

meg_nicol Ржавая цепь

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что возглавляемая им структура так и не смогла создать эффективные механизмы для сдерживания воровства бюджетных средств. Также глава Счетной палаты добавил, что сфера государственных закупок — одна из самых коррумпированных сфер экономики России.

Люди — это уже не к сожалению, а к счастью — всё это видят. Видят-то видят, но активно участвовать в борьбе с коррупцией, по моим наблюдениям, не готовы. Что же их останавливает? На мой взгляд, отсутствие уверенности в том, что государство на деле и тотально решило покончить с воровством.

Нынешнее российское государство — плоть от плоти и кровь от крови России 1990-х. Если это не прямые участники того разбазаривания (в смысле превращения в «рыночное государство») России, то их дети. Не одно поколение нынешней так называемой «элиты» взросло на нескольких грязных, но действенных принципах:

деньги надо делать любыми способами;

чем у тебя их больше, тем меньше вероятность каких-то претензий к тебе (если ты, конечно, политически лоялен);

деньги легко конвертируются в участие во власти — либо через политические партии, либо напрямую через госструктуры.

Сам, работая в «Родине», а потом в «Справедливой России» был свидетелем такой «конвертации». А ведь это та же коррупция!

Итак, страна пронизана коррупцией снизу доверху. И проблема, на мой взгляд, не в том, хочет или не хочет государство с ней справиться: оно хочет. Проблема в том, что выращенная по коррупционному принципу элита в своём большинстве ничего менять не хочет и готова оставаться на позициях лояльности власти, называемой у нас патриотизмом, только в той мере, в какой её интересы никто затрагивать не будет.

Что тут поделаешь: их такими вырастили те же, кто сегодня под влиянием общественных настроений объявляет войну коррупции. Алексей Кудрин — оттуда же, из 1990-х.

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