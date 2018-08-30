Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Демонтаж конструкций здания на Васильевском острове Петербурга, связанного, по мнению градозащитников, с именем художника Павла Филонова, продолжается. К утру 30 августа почти полностью разобран второй этаж дома, сообщили в четверг ИА REGNUM в Санкт-Петербургском отделении ВООПИиК.

СПбО ВООПИиК Плакат на заборе сносимого здания в Петербурге

Активисты констатировали, что многочисленные обращения к представителям властей с требованием остановить демонтаж флигеля Дома Долгоруковых (памятник регионального значения) на улице Репина не имели успеха, и работы, санкционированные Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), продолжаются.

Тем временем на заборе, ограждающем место проведения работ, неизвестные вывесили плакат с репродукцией картины Павла Филонова «Животные». Надпись на плакате гласит: «Господа, вы животные!».

Как подметили активисты, на этой картине, в числе прочего, изображен разбираемый в эти дни флигель.

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Напомним, снос флигеля на улице Репина, 31, начался 25 августа. В этом доме, как говорят градозащитники, в начале XX века располагалась мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь художника-авангардиста Павла Филонова. Сейчас здание находится в пользовании федерального НИИ океанологии.

В КГИОП настаивают на том, что «заурядный» дворовый флигель не является объектом культурного наследия и не обладает статусом исторического здания. А кроме того, давно находится в аварийном состоянии. На работы по разборке флигеля и восстановлению его облика есть соответствующие разрешения, а проектная документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.

Однако градозащитники уверены, что флигель можно было сохранить, поскольку возможность его реставрации без демонтажа была подтверждена независимыми экспертами. Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга рассматривается иск о признании незаконными решений и действий КГИОП в отношении флигеля.

Не получив помощи от исполнительной власти, активисты обратились в прокуратуру города с просьбой провести проверку по факту демонтажа здания.