Рязань, 30 августа, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Рязанской области к 2020 году планируют «поставить точку» в вопросе обманутых дольщиков. Об этом 29 августа заявил губернатор Николай Любимов на церемонии вручения ключей от квартир новоселам дома №14 ЖК «Дядьково» в Рязанском районе. По словам главы региона, в 2018—2019 годах будут завершены работы в 13 долгостроях, в возведение которых вложили деньги дольщики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Недострой

«Еще год назад в зоне риска на территории региона находилось 28 жилых домов, где нарушен срок ввода в эксплуатацию. Практически в каждом случае приходится искать свой способ решения, это и оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, и защита в судах интересов дольщиков, и организация ЖСК. В результате введены в эксплуатацию 15 объектов», — сказал губернатор.

Отметим, что 29 августа ключи получили дольщики, которые купили квартиры в ЖК «Дятьково» и ЖК «Экополис». К примеру, строительство комплекса «Дятьково» велось в 2013 года. Спустя три года работы прекратились, а строители смогли сдать лишь три дома из восьми. Строительство возобновилось только в 2017 году.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков попросил прокуратуру и МВД помочь с решением проблем обманутых дольщиков, которые купили квартиры у компании «Альфа-Рязань». По словам чиновника, застройщик отказывается от предложений областных властей по завершению строительства.