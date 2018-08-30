Киев, 30 августа, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Экономика Украины не получает реальных инвестиций из России. Рост прямых инвестиций РФ связан с запретом российским банкам выводить прибыль из Украины. Об этом 30 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Василий Горбаль.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Как сквозь решето

«Нельзя забывать, что в Украине работают российские банки и ранее выданные займы конвертируются в основной фонд в связи с невозможностью вывода этих средств. Поэтому по статистике мы увидели увеличение прямых инвестиций, которого реально не было. В следующем году статистика будет не в пользу России», — прогнозирует Горбаль.

Он сообщил, что правительству и Раде не удалось остановить вывод средств из украинской экономики в оффшоры и провести эффективную борьбу с теневым сектором экономики.

«Нашими прямыми инвесторами, несмотря на дискуссию по деоффшоризации, являются оффшорные юрисдикции. Кипр по многим вопросам сложно назвать оффшорам, но по многим крупным контрагентам, Кипр так и остается крупнейшим. Это к вопросу о проводимых реформах, инвестиционном климате и налоговой реформе», — сказал Горбаль.

Эксперт также напомнил, что объемы вывода средств за границу украинским бизнесом намного превышают размер прямых иностранных инвестиций.

«Речь идет о небольших размерах инвестиций. Если сравнивать с суммой, которую озвучил Национальный банк по дивидендам на этот год, то сумма планируемых к выводу украинским бизнесом за рубеж больше суммы прямых инвестиций. В страну заходит меньше денег, чем из нее выводится. Это — риски», — подытожил Горбаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная служба статистики Украины проинформировала, что с января по июнь 2018 года Россия инвестировала в Украину 436 млн долл, заняв первое место по объему инвестиций.

На второй строчке оказался Кипр с 219 млн долл. На третьем — Нидерланды (207,7 млн долл). Инвестиции из остальных стран не превысили отметку в 60 млн долл.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года в украинскую экономику иностранные инвесторы вложили 1,259 млрд долл. Из них 59,6% (750 млн долл) пошли в финансовую и страховую отрасли, 9,6% — в сферу торговли, 8,2% — в промышленность.

Напомним, в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 57/2018 и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Российским банкам с государственной долей собственности запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских структур, в частности, выводить капитал за пределы Украины. Под ограничения попали «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк» и «ВиЕс Банк».

«Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк», — сообщила пресс-служба президента.

НБУ ожидал, что «дочки» российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность на Украине.