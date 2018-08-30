Москва, 30 августа, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Москве археологи в ходе раскопок обнаружили старинную детскую игрушку. Фарфоровую лошадку, изготовленную в конце XIX — начале XX века, достали из земли на Серебрянической набережной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии 30 августа, всего в 2018 году исследователи нашли около старинных 10 игрушек, сделанных из глины, фарфора, кости.

Publicdomainpictures.net Фарфоровая лошадка

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Самая ранняя находка (начало XV — конец XVI века) — бабка из плюсневой кости домашнего животного, залитая свинцом. Найденная фарфоровая лошадка, по словам руководителя департамента культурного наследия Алексей Емельянов, как и остальные игрушки относится к достаточно редкой категории артефактов.

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Он отметил, что фигурка прекрасно сохранилась. У неё тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали. В настоящее время игрушка находится в мастерской, специалисты занимаются её реставрацией. После этого находка археологов станет частью музейной экспозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, игрушки, в которые играли дети более 4,5 тыс. лет назад, были обнаружены археологами в Хакасии в конце 2017 года. Выполненная из рога голова животного — лошади или собаки — была обнаружена во время раскопок могильника Итколь II в Ширинском районе.