Рим, 30 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Евросоюз не сделал ничего, чтобы помочь Италии принять мигрантов с корабля Diciotti, в итоге большинство мигрантов были приняты католической Церковью по предложению итальянского правительства, заявил в интервью Radio Padova в четверг, 30 августа, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

В течение пяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию.

В последние недели отношения ЕС и Италии обострились из-за вопроса о мигрантах. Итальянские власти обвиняют Брюссель в том, что тот не оказывает никакой поддержки в этом вопросе, но требует от Рима принимать мигрантов. Если ситуация не изменится, Италия будет отправлять корабли с мигрантами обратно в Ливию, заявил Сальвини. Кроме того, страна может отказаться выплачивать членские взносы в бюджет ЕС и заблокировать принятие долгосрочного бюджета ЕС, добавил вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.