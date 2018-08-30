Иркутск, 30 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. На дне Байкала недалеко от посёлка Листвянка (Иркутская область) участники экологической общественной организации «Глубина ответственности» обнаружили брошенные рыболовные сети.

Baikal-1.ru Рейд по очистке дна Байкала от брошенных рыболовных сетей

Как сообщили ИА REGNUM в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», заброшенные сети можно найти вдоль всей береговой линии Прибайкальского национального парка.

Например, дайвер Дмитрий Роговой вытащил со дна Байкала сеть длиной 40 метров, заполненную разлагающимися останками рыбы и водорослями. Роговой отметил, что на дне озера брошенные сети встречаются практически во время каждого погружения.

Заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» Василий Пестерев убеждён, что подобные акции нужно проводить по всему периметру озера:

«Для предотвращения экологической катастрофы и спасения мелководья».

По словам руководителя организации «Глубина ответственности» Александра Красовского, сейчас активисты ищут средства на проведение масштабного проекта по очистке всего дна Байкала.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно, что в Иркутской области любители дайвинга создали экологическую общественную организацию «Глубина ответственности». Они намерены вручную очищать дно Байкала от брошенных рыболовных сетей и мусора. Дайверы рассказывают, что сетями покрыта значительная часть дна прибрежной мелководной зоны озера. Причём пока сеть, закатавшись, не упадёт на дно, в неё попадают обитатели Байкала, в том числе нерпы и водоплавающие птицы.

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