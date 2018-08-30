Красногорск, 30 августа, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Правительство Московской области в ближайшее время внесет в Московскую областную думу поправки в региональное законодательство о сохранении льгот 55−60-летним гражданам, сообщил журналистам в четверг, 30 августа губернатор региона Андрей Воробьев.

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«Вчера было очень важное обращение президента по чувствительной теме — повышение пенсионного возраста. Президент поддержал предложение «Единой России» сохранить все региональные льготы, которые были введены до 1 января 2018 года, отвязать их от статуса пенсионера и привязать к возрасту 55−60 лет. В самое ближайшее время мы внесем поправки в Московскую областную думу, чтобы сохранить полностью льготы для 55−60 лет по ЖКХ, санаторно-курортному лечению, по компенсации оплаты телефонной связи и еще ряд льгот, в том числе, связанных с налогообложением», — цитирует слова Андрея Воробьева ТАСС.

Он напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье заработает новая льгота для пожилых людей: жители области, достигшие 60 лет и старше, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы.

Воробьев отметил, что в Подмосковье буде реализован ряд программ, позволяющих сохранить рабочие места для людей старшего поколения. По словам губернатора, также будет вестись информационная политика поддержки найма людей пожилого возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем теолеобращении к гражданам России в среду, 29 августа, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость и при этом щзаявил, что считает принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

«Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет», — пояснил президент.

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