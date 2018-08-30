Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 30 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Компания «Новатэк» совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа открывает школу-интернат на 800 учеников в заполярном поселении Гыда. Свои двери для детей она откроет уже в этом году, сообщает 30 августа пресс-служба предприятия.

Николай Богданов-Бельский. В школу. 1941

Отмечается, что проект полностью профинансирован компанией «Новатэк».

"Строительство новой современной школы-интерната в одном из самых отдаленных поселков Ямало-Ненецкого автономного округа является проектом, направленным на повышение уровня жизни коренных народов Крайнего Севера», — сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон.

По его словам, образование является базой, которая позволит раскрыть безграничный потенциал молодежи и развивать кадровый потенциал региона в частности и страны в целом.

«Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.

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