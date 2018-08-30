Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Сочи рамках этапа чемпионата по автогонкам Формула-1 состоится грандиозная концертная программа. Ее откроет выступление 28 сентября в Ледовом дворце «Большой» культовой группировки «Ленинград».

(сс) dotigabrielf Концерт

29 сентября на сцену поднимется группа «Би-2», а в день непосредственно самой гонки, 30 сентября, поклонники музыки и моторов услышат рэпера Баста. Об этом сообщается в информации Чемпионат.ру со ссылкой на АНО «Росгонки».Также на «Сочи Автодроме» пройдут авиашоу, авто‑ и мотовыставки, выступление мотокаскадёров и стантрайдеров, соревнования по экстремальным видам спорта.