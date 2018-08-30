Брюссель, 30 августа, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Спустя два дня после столкновения английских и французских рыбаков Европейская комиссия призвала стороны к соглашению, сообщает Europe1.

Винсент Ван Гог. Рыбацкие лодки на пляже. 1888

Во вторник утром, 28 августа, французы и англичане участвовали в небольшой «морской битве» в проливе Ла-Манш. На видео, попавшем в СМИ, рыбаки «совершают опасные маневры», вплоть до прямого столкновения судов. Все это часть 15-летнего спора о совместном вылове гребешка у побережья Нормандии, Франция.

Спустя два дня после «противостояния» в проливе Ла-Манш политиков пригласили сесть за стол переговоров.

Хотя Соединенное Королевство и Франция являются частью Европейского союза, правила по вылову гребешка у них отличаются. Французские рыбаки имеют право добывать моллюска только с 1 октября по 15 мая. Это позволяет регулировать промысел. Англичане же осуществляют промысел круглый год.

«Для англичан это открытый бар: они ловят рыбу, когда хотят, где хотят и сколько хотят», — заявил Димитрий Рогофф, председатель регионального комитета по рыболовству Нормандии.

Со своей стороны, английские рыбаки решительно осуждают поведение французов.

«Они (французские рыбаки) бросали в нас камни, они таранили наши судна. Но самое страшное, что корабли французского флота, которые видели происходящее, ничего не сделали», — рассказал британец Аксель Пассмор.

С 2012 года власти обеих стран достигли соглашения об ослаблении напряженности. Но в этом году им не удалось договориться.

Европейская комиссия призвала к мирному соглашению. Столкновение 28 августа подтолкнуло Брюссель к действиям.

«Мы приглашаем французские и британские власти разрешить любые споры дружно, как это было в прошлом», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио.

Член французской Коммунистической партии Себастьян Юмель призвал правительства «срочно добиваться принятия общих правил для всех, кто занимается рыболовством в этом районе».