Москва, 30 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков стал голосом известного российского сервиса для автомобилистов «Яндекс.Навигатор». Об этом сообщается на странице «Спартака» в Twitter.

(сс) Steindy (talk) Денис Глушаков

Отмечается, что капитан красно-белых записал фразы для навигатора и подскажет путь автомобилистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосом навигатора стал нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба.

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