Пекин, 30 августа, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Китая заявило о том, что глава военно-морского флота Шэнь Цзиньлун посетит США, сообщает 30 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Визит состоится в сентябре 2018 года и пройдет на фоне нарастания напряженности между двумя государствами.

Напомним, две крупнейшие мировые экономики соперничают между собой за внутренние рынки. Так, президент США Дональд Трамп увеличил для Китая пошлины на ввозимые товары, что вызвало ответную реакцию со стороны Пекина.