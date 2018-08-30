Курган, 30 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Порядка 90 заявок на приобретение квартир для детей-сирот зауральский департамент имущественных и земельных отношений разместил на сайте госсзакупок 29 августа. Электронные аукционы пройдут в сентябре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

Жилье детям-сиротам подыскивают в многоквартирных домах Шадринска, Далматово, Катайска, Частоозерья, Юргамыша, Шатрово, Половинного. При этом на каждую квартиру власти готовы потратить от 609 тысяч до 1 млн 6 тысяч рублей из областного бюджета — первоначальная стоимость варьируется в зависимости от месторасположения помещения и его площади.

В техническом задании перечисляется целый ряд требований к покупке: в частности, квартира должна быть благоустроена, свободна от имущества прежнего владельца и его долгов, а также полностью подготовлена к заселению.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, региональные власти отказываются от практики постройки специального жилья для детей-сирот, поскольку оно быстро превращается в притоны и разрушается. В 2018 году для детей, оставшихся без попечения родителей, планируется приобрести около 600 жилых помещений. По публиковавшимся весной 2018 года данным, пресс-служба областного парламента заявила о предусмотренных на эти цели порядка 680 млн рублей.