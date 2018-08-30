Дамаск, 30 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Коалиция во главе с США отрицает работу по созданию бесполетной зоны на севере Сирии. Однако американские военные не стали сообщать планы на будущее по этому вопросу.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США

Коалиция настаивает на том, что ее главная задача — это окончательный разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция сил коалиции по разгрому террористической организации носит название Roundup («Облава»).

Однако, как писал китайский стратег Сунь Цзы: «Война — это искусство обмана». Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на слова.

А действия следующие. По информации турецких средств массовой информации со ссылкой на местные источники, Соединенные Штаты уже установили три радиолокационные системы на территории САР в районах Таль Байдар, Кобани и Саррин. Кроме этого, ВС США были развернуты тринадцать портативных и стационарных радарных систем наблюдения и разведки.

Все это размещено в районах, которые контролируются Сирийскими демократическими силами, созданными и поддерживаемыми Соединенными Штатами. Основу СДС составляют курдские вооруженные формирования Народных защитников (YPG).

Возможная бесполетная зона на севере САР может быть направлена как против ВКС РФ и сирийских ВВС, так и против ВВС Турции. Турция считает отряды Народных защитников (YPG) сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (PKK) и относит их к террористическим организациям.