Сана, 30 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Йеменские военные, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, в течение трех последних дней убили свыше 200 хуситов, сообщает 30 августа Al Arabia.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Убитый

Помимо живой силы противника, нападавшие уничтожили ракетные пусковые площадки хуситов, с помощью которых они обстреливали территорию Саудовской Аравии.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.