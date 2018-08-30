Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В Петербурге предлагают усилить контроль над «трудными» подростками и предложить им альтернативу «блатному» образу жизни. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Тетердинко, передает 30 августа корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Трудные подростки

Парламентарий выдвинул эту идею после того, как на отдыхавших в Таврическом саду граждан напала группа подростков, сторонников уголовной субкультуры АУЕ. Это преступление вызвало большой общественный резонанс, его расследованием занимаются органы СКР.

Тетердинко подготовил законопроект, устанавливающий штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних.

«Хулиганская выходка в Таврическом саду показала несовершенство нашей системы надзора за «трудными» подростками. Малолетние хулиганы имели неоднократные приводы в полицию, один из них вообще должен был находиться под домашним арестом. Тем не менее, без должного надзора они сбились в группу и устроили побоище в центре Петербурга», — отметил Тетердинко.

Уточним, что, по последним данным следствия, все трое задержанных за это преступление 17-летних юношей на момент нападения должны были находиться под домашним арестом. Идет поиск соучастников.

Депутат Александр Тетердинко обратил внимание на то, что в Петербурге фактически не установлена ответственность за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних, как и за препятствование их исполнению или нарушение срока исполнения. Предлагается установить за это административный штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тыс. рублей.

«Прискорбно, что интерес к криминальным субкультурам проявляют петербургские подростки. Значит, назрела необходимость усилить контроль над потенциальными правонарушителями. А пропаганде «блатного» образа жизни мы должны противопоставить достойную, здоровую альтернативу», — добавил народный избранник.

Документ внесен в Законодательное собрание. Аналогичные законы уже приняты в Москве и Московской области, Башкирии и Удмуртии, а также в ряде других регионов РФ.

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