Джакарта, 30 августа, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Индонезия и Намибия договорились совместно бороться с незаконным рыболовным промыслом, который распространен в обеих странах, сообщает Antaranews.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Рыбаки-браконьеры

В рамках встречи главы Индонезии Джоко Видодо с президентом Намибии Хаге Гейнгоб в президентском дворце города Богор, Индонезия, 30 августа стороны договорились развивать сотрудничество в области морских и рыбных ресурсов.

Издание отмечает, что Индонезия и Намибия подписали меморандум о взаимопонимании в этой области. В то же время Джоко Видодо и Хаге Гейнгоб заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве.

На совместной пресс-конференции Хаге Гейнгоб заявил, что Намибия не производит собственные продукты питания, а привозит их из соседних африканских стран, поэтому развитие сельскохозяйственного сектора является приоритетным для страны.

«Джоко Видодо сообщил мне, что Индонезия производит около 98% продуктов питания», — отметил Хаге Гейнгоб, пригласив Индонезию к сотрудничеству для развития собственного сельскохозяйственного сектора.

Напомним, Индонезия ведет активную борьбу с незаконным рыболовным промыслом.