Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Сочи в результате аварии на водозаборных сооружениях без воды остались порядка 40 улиц, сообщает 30 августа МУП Сочи «Водоканал».

Zauralonline.ru Без воды

"30 августа в связи с аварийной ситуацией на водозаборных сооружениях на реке Сочи произведено отключение водоснабжения абонентов на улицах…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время организован подвоз воды, в первую очередь к социально-значимым объектам. Сроки завершения работ будут сообщены дополнительно.

По данным местных СМИ, из-за ремонтных работ без воды остались более 10 тыс. человек.

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