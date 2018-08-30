Нью-Йорк, США, 30 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Германии Юлией Гёргес во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 30 минут, завершился со счётом 7:6 (12:10), 6:3.

Carine06 Екатерина Макарова

В третьем круге Макарова встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая обыграла американку Клэр Лью со счётом 6:3, 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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